В Ленобласти закрыли часть торговых центров из-за коронавируса

В Ленинградской области в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 17 мая закрыли торговые центры площадью свыше 25 тыс. квадратных метров в некоторых муниципальных районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ТЦ закрыли в Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Кировском, Бокситогорском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском, Волосовском и Киришском районах. Основанием для такого решения стало предписание Роспотребнадзора, так как при организации работы торговых центров не исполняются требования по безопасности покупателей.

В правительстве Ленобласти отметили, что работа магазинов с площадью более 400 кв. м разрешена только при наличии у них отдельного входа.

С 12 мая в регионе разрешили торговлю непродовольственными товарами и работу организаций сферы услуг. Районы Ленобласти поделены на три зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки. В первой зоне пока запрещена торговля косметикой и парфюмерией. Во ходящих в первую и вторую зоны районах не разрешается использовать примерочные в магазинах одежды.