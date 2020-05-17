Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. Об этом сообщило посольство России в США в Twitter.

Пресс-служба дипмиссии приложила к посту скриншот поста Гилмора, на котором фотография, сделанная в Лодзинском гетто в Польше во время Второй Мировой войны, выдается за снимок депортации татар из Крыма.

В посольстве отметили, что в 2019 году украинское посольство в Вашингтоне пыталось выдать этот же снимок за фото депортации крымских татар. Сама фотография из гетто в Лодзе находится в архиве американского Музея памяти жертво Холокоста.

Российская дипмиссия сопроводила свой пост подписью: «Очень плохая и неудачная идея использовать методы украинской дипломатии».