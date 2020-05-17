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Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. Об этом сообщило посольство России в США в Twitter.

Пресс-служба дипмиссии приложила к посту скриншот поста Гилмора, на котором фотография, сделанная в Лодзинском гетто в Польше во время Второй Мировой войны, выдается за снимок депортации татар из Крыма.

В посольстве отметили, что в 2019 году украинское посольство в Вашингтоне пыталось выдать этот же снимок за фото депортации крымских татар. Сама фотография из гетто в Лодзе находится в архиве американского Музея памяти жертво Холокоста.

Российская дипмиссия сопроводила свой пост подписью: «Очень плохая и неудачная идея использовать методы украинской дипломатии».

Позже Гилмор заменил в своем посте фото. К нему прилагается подпись, что 18 мая 1944 года Иосиф Сталин депортировал из Крыма около 200 тыс. татар. «76 лет спустя суровые репрессии России заставили десятки тысяч крымчан покинуть полуостров», — добавил американский постпред.

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В мае 1944 года по решению Госкомитета обороны СССР из Крыма было депортировано, по разным оценкам, от 34 до 195 тыс. татар. Официально действия Наркома внутренних дел объяснялись участием крымских татар в формированиях, выступающих на стороне нацистской Германии.

После присоединения Крыма к России в 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского населения, пострадавшего от сталинских репрессий.

Теги: США, крымские татары, депортация
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