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Российские дипломаты обвинили украинских в подмене фото крымских татар

Посольство России в США обратило внимание на то, что размещенная в Twitter украинского посольства в той же стране фотография с подписью «Депортация крымских татар Советским Союзом» взята с сайта Holocaust Encyclopedia и что на ней изображена депортация евреев в годы Второй мировой войны из Лодзинского гетто (находилось на территории Польши). Об этом российское посольство сообщило в Twitter.

Сайт Holocaust Encyclopedia принадлежит американскому Мемориальному музею холокоста, расположенному в Вашингтоне. «Евреев из Лодзинского гетто грузят в поезда для депортации в лагерь смерти в Хелмно», — гласит подпись к фотографии. Она датирована 1942–1944 годами. Этот лагерь был создан в оккупированной нацистской Германией Польше, он располагался к западу от города Лодзь.

Посольство Украины разместило публикацию 18 мая, приурочив ее к годовщине начала депортации крымских татар в 1944 году по решению Иосифа Сталина.

На момент публикации украинское посольство не ответило на сообщение российских дипломатов.

Теги: Посольство, крымские татары, Вторая мировая война
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