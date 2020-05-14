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Общество ,  
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В Москве при пожаре в доме на Фрунзенской набережной погиб человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Один человек погиб в пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Огонь охватил балконы пятого, шестого и седьмого этажей, горела также квартира на пятом этаже. Инцидент произошел в доме № 32.

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
Общество
Фото: Анна Карабаш / Facebook

По данным ведомства, горение ликвидировали в 14:33 мск. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

В середине мая в 22-этажном жилом доме на юге Москвы в районе Зюзино произошел пожар. Возгорание случилось на последнем этаже. Его площадь составляла 15 кв. м. В результате пожарные спасли семь человек, в том числе ребенка, которого осмотрели медики.

Теги: Москва, пожар, новости РБК
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На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома
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В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
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