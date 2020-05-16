У 23 работников «Сургутнефтегаза» подтвердили коронавирус

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В Ханты-Мансийском автономном округе у 23 сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация Югры со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее местный телеканал «СургутИнформТВ» со ссылкой на заместителя генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Сергея Сидорова передал, что на месторождении был зарегистрирован новый очаг коронавируса.

Он рассказал, что на Быстринское месторождение 19 апреля прибыли 62 вахтовых работника. В начале мая двух из них доставили в больницу с признаками инфекции.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, вагон-городок был локализован, очерчен, изолирован и 10 мая 57 работников были помещены в обсерватор поселка Барсово на базе «Олимпии», 19 человек госпитализированы», — добавил Сидоров.

РБК направил запрос в «Сургутнефтегаз».