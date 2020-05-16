В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы

Риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при употреблении пищи из упаковок, до которых ранее могли дотрагиваться другие люди. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — сообщили в ведомстве.

Коронавирусная инфекция передается не только воздушно-капельным, но и через прикосновения к предметам обихода, указали в МЧС. Поэтому необходимо избегать прикосновений к поверхностям и предметам в общественных местах, пояснили в ведомстве. Кроме того, следует носить с собой антисептическое средство и упаковки одноразовых салфеток.

Наиболее вероятным способом заразиться COVID-19 является долгое и близкое общение с зараженным человеком, установили ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. В ходе исследования ученые изучали образцы материалов с дверных ручек и телефонов, однако не смогли обнаружить на них живого вируса. Вероятность передачи инфекции от контакта с предметами крайне мала, пришли к выводу исследователи.