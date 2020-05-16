Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
СМИ узнали о планах США частично возобновить финансирование ВОЗ Общество, 08:47 Власти Италии откроют границы с 3 июня Политика, 08:46 В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы Общество, 08:10 Из-за пандемии россияне перешли на ставки в кибертеннис и кибербаскетбол Спорт, 07:56 Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис Финансы, 07:56 МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19 Общество, 07:46 Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом Общество, 07:31 Профсоюз сообщил о сокращениях на российском заводе Volkswagen Бизнес, 07:14 Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице Общество, 06:46 РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» Общество, 06:30 Умер представитель Ирана в ОПЕК Общество, 06:08 Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах Общество, 05:47 Трамп не исключил возможность сделать вакцину против COVID-19 бесплатной Общество, 05:05 В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне Технологии и медиа, 04:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы

Риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при употреблении пищи из упаковок, до которых ранее могли дотрагиваться другие люди. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — сообщили в ведомстве.

Коронавирусная инфекция передается не только воздушно-капельным, но и через прикосновения к предметам обихода, указали в МЧС. Поэтому необходимо избегать прикосновений к поверхностям и предметам в общественных местах, пояснили в ведомстве. Кроме того, следует носить с собой антисептическое средство и упаковки одноразовых салфеток.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 мая
Общество

Наиболее вероятным способом заразиться COVID-19 является долгое и близкое общение с зараженным человеком, установили ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. В ходе исследования ученые изучали образцы материалов с дверных ручек и телефонов, однако не смогли обнаружить на них живого вируса. Вероятность передачи инфекции от контакта с предметами крайне мала, пришли к выводу исследователи.

В России с начала распространения коронавирусной инфекции зафиксировали почти 263 тыс. случаев заражения, свыше 58 тыс. из них выздоровели,  2,4 тыс. умерли. 

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, МЧС
Материалы по теме
Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом
Общество
Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter