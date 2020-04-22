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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек, пишет RTL Today.

Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберг, где было выявлено более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей.

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Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Штреек.

В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал глава немецкого института.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он завил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.

Ранее в апреле главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико заявил, что коронавирус на воздухе в большинстве случаев погибает за полчаса, максимум — за три часа. Поэтому он не может перемещаться по воздуху и вызывать массовое заражение людей. Брико пояснил, что вирус передают друг другу люди.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, передача, ученые
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