Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом

Симптомами тяжелой формы заболевания коронавирусом являются повышенная температура, кашель и одышка. Об этом в программе «Жить Здорово!» на «Первом канале» рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

По его словам, при тяжелой форме температура тела превышает 38,5 градусов. «Кашель обычное проявление, частое проявление», — отметил он.

Морозов заявил, что также возникает одышка — частота дыханий достигает 20-30 движений в минуту. Он рассказал, что к этому может добавиться снижение насыщения крови кислородом.

Малышева также отметила, что одышка, когда ощущается нехватка воздуха, является самым главным симптомом, при котором необходимо госпитализироваться. Помимо этого возникает цианоз, то есть посинение кожного покрова, слизистой оболочки, в частности, губ и ногтей.