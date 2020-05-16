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Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом

Симптомами тяжелой формы заболевания коронавирусом являются повышенная температура, кашель и одышка. Об этом в программе «Жить Здорово!» на «Первом канале» рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

По его словам, при тяжелой форме температура тела превышает 38,5 градусов. «Кашель обычное проявление, частое проявление», — отметил он.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Морозов заявил, что также возникает одышка — частота дыханий достигает 20-30 движений в минуту. Он рассказал, что к этому может добавиться снижение насыщения крови кислородом.

Малышева также отметила, что одышка, когда ощущается нехватка воздуха, является самым главным симптомом, при котором необходимо госпитализироваться. Помимо этого возникает цианоз, то есть посинение кожного покрова, слизистой оболочки, в частности, губ и ногтей.

В России с начала распространения коронавируса выявили почти 263 тыс. случаев заражения, свыше 2,4 тыс. пациентов умерли. Лечение продолжают более 202 тыс. заболевших, свыше 58 тыс. пациентов выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, департамент здравоохранения
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