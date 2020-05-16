Умер представитель Ирана в ОПЕК

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Министерство нефти страны.

Он скончался в субботу утром, 16 мая, в больнице в Тегеране. Ему было 68 лет. В начале мая он впал в кому после кровоизлияния в мозг.

Хосейн Каземпур Ардебили в 1980-х годах был министром торговли, замминистра экономики и замглавой МИД Ирана, а также замминистра нефти.

С 1990 по 1995 год он был послом в Японии, после чего стал представителем Ирана в ОПЕК.