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Умер представитель Ирана в ОПЕК

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Министерство нефти страны.

Он скончался в субботу утром, 16 мая, в больнице в Тегеране. Ему было 68 лет. В начале мая он впал в кому после кровоизлияния в мозг.

Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому
Политика

Хосейн Каземпур Ардебили в 1980-х годах был министром торговли, замминистра экономики и замглавой МИД Ирана, а также замминистра нефти.

С 1990 по 1995 год он был послом в Японии, после чего стал представителем Ирана в ОПЕК.

Помимо этого он был одним из выживших после взрыва в офисе Исламской республиканской партии, который произошел в конце июня 1981 года.

Теги: Иран, ОПЕК
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