Новости без коронавируса , 04 мая, 02:50
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Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому
Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Об этом говорится в заявлении Министерства нефти Исламской Республики на странице в Twitter.
«Хосейн Каземпур Ардебили, который на протяжении многих лет является представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме»,— говорится в сообщении.
В заявлении добавляется, что Ардебили перенес сильное кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали в пятницу, 1 мая.
Как сообщает Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе.
В 1980-е годы он занимал пост заместителя министра иностранных дел страны и замминистра нефти. На должность представителя Ирана в ОПЕК он был назначен в начале 1990-х годов.