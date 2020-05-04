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Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Об этом говорится в заявлении Министерства нефти Исламской Республики на странице в Twitter.

«Хосейн Каземпур Ардебили, который на протяжении многих лет является представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме»,— говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что Ардебили перенес сильное кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали в пятницу, 1 мая.
Как сообщает Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе.

В 1980-е годы он занимал пост заместителя министра иностранных дел страны и замминистра нефти. На должность представителя Ирана в ОПЕК он был назначен в начале 1990-х годов.

Теги: Иран, ОПЕК, кома
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