Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

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Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Как отмечается в сообщении, об этом глава ведомства Евгений Дитрих сообщил своему турецкому коллеге Адилю Караисмаилоглу в ходе телефонного разговора. Основной темой переговоров были вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом.

Глава Минтранса затронул тему снятия ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. «Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения», — говорится в сообщении.

Дитрих во время разговора указал на то, что если этого не произойдет, то Россия введет зеркальные меры для турецких перевозчиков с 23:00 мск 11 мая. Стороны, как сообщили в пресс-службе Минтранса, договорились приложить обоюдные усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений по времени пребывания перевозчиков в обеих странах.