Советник главы предприятия «Росатома» умер от коронавируса

Игорь Мышлецов (Фото: Игорь Мышлецов / Facebook)

В Москве умер заразившийся коронавирусом советник гендиректора производственного объединения «Маяк» (входит в «Росатом») Игорь Мышлецов. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».

«Коронавирусом он заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве», — говорится в сообщении. Мышлецову было 59 лет, он работал в московском представительстве «Маяка» и жил в столице.

В сообщении отмечается, что все московское представительство отправлено на карантин.

Представитель «Росатома» подтвердил РБК смерть сотрудника «Маяка» от вируса.