Советник главы предприятия «Росатома» умер от коронавируса
В Москве умер заразившийся коронавирусом советник гендиректора производственного объединения «Маяк» (входит в «Росатом») Игорь Мышлецов. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».
«Коронавирусом он заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве», — говорится в сообщении. Мышлецову было 59 лет, он работал в московском представительстве «Маяка» и жил в столице.
В сообщении отмечается, что все московское представительство отправлено на карантин.
Представитель «Росатома» подтвердил РБК смерть сотрудника «Маяка» от вируса.