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Советник главы предприятия «Росатома» умер от коронавируса

Игорь Мышлецов
Игорь Мышлецов (Фото: Игорь Мышлецов / Facebook)

В Москве умер заразившийся коронавирусом советник гендиректора производственного объединения «Маяк» (входит в «Росатом») Игорь Мышлецов. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».

«Коронавирусом он заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве», — говорится в сообщении. Мышлецову было 59 лет, он работал в московском представительстве «Маяка» и жил в столице.

В «Росатоме» сообщили о четырех заболевших коронавирусной инфекцией
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Гендиректор госкорпорации&nbsp;&laquo;Росатом&raquo;&nbsp;Алексей Лихачев

В сообщении отмечается, что все московское представительство отправлено на карантин.

Представитель «Росатома» подтвердил РБК смерть сотрудника «Маяка» от вируса.

В апреле гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что количество заражений коронавирусом в «атомных» городах растет. В большинстве городов случаи заболевания единичные, однако есть места, где зафиксировали коронавирус более чем у десяти человек, отмечал он.

Теги: «Росатом», смерть, коронавирус
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