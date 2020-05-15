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Политика ,  
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МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Блокировка российских интернет-ресурсов на Украине — это акт прямой цензуры, Москва будет требовать от представителя ОБСЕ по свободе СМИ должной реакции на действия Киева. Об этом говорится в комментарии МИДа России.

«Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации», — заявили в МИД.

Дипведомство призвало профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации отреагировать должным образом, а западных партнеров Украины — пояснить, «как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами».

Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Политика
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы. Речь идет в том числе о соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и других ресурсах.

Украина ввела санкции против ряда российских компаний и физических лиц в мае 2017 года после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские ИT-компании в передаче данных украинцев спецслужбам России. На территории страны заблокировали некоторые социальные сети, а также сервисы «Яндекса». Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая 2020 года.

Теги: МИД России, Украина, «ВКонтакте»
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