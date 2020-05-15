Москвичка заявила о пропаже украшений после пожара в Хамовниках

Тушение пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Жительница квартиры в доме на Фрунзенской набережной, где 14 мая произошел пожар, заявила о пропаже ювелирных изделий после инцидента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе московского главка МВД.

«Она сообщила, что из ее квартиры на Фрунзенской набережной пропали ювелирные изделия, по ее оценкам, на сумму 100 тыс. руб.», — заявили в полиции.

Сейчас обращение женщины находится на стадии проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Днем 14 мая в жилом доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись квартира и балкон на пятом этаже. Огонь перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Во время пожара погиб один человек.