В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка

В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

По данным областного главка МЧС, авария в Кировском округе Омска произошла в ночь на 27 января. Столкновение с поездом допустила девушка 1984 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Datsun. После аварии ее в тяжелом состоянии госпитализировали, другая девушка-пассажир 30–35 лет скончалась на месте.

Для устранения последствий ДТП привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.

В подмосковном Воскресенске утром 20 января на нерегулируемом переезде столкнулись легковой автомобиль и пассажирский поезд. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир машины, которая, по неустановленным причинам, выехала на пути. После аварии движение составов в обе стороны временно приостановили.