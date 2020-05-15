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Врач ЦКБ оценил вероятность завершения эпидемии COVID-19 в России летом

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжится в России летом, сообщил главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний (ЦКБ) Георгий Сапронов, передает «РИА Новости».

«Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — сказал он. При этом Сапронов отметил, что давать прогнозы по инфекционным болезням — «дело неблагодарное». На развитие эпидемии влияет множество факторов, в том числе праздничные дни и температурные колебания воздуха, пояснил Сапронов.

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Коронавирусная инфекция будет активно распространяться в России до июня, говорила ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, в июне прирост заболеваемости должен пойти на спад, поскольку к началу этого месяца вирус будет «циркулировать» в России уже более трех месяцев.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России составляет 252,2 тыс. За период распространения эпидемии в стране от коронавируса умерли 2305 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, лето, корона
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