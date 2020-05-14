Бортников разрешил отставным офицерам ФСБ сохранять на память кортики

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Отставным морским офицерам ФСБ разрешили сохранять на память кортики при условии соблюдения ими условий хранения этого оружия. Такой приказ подписал директор службы Александр Бортников, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Сохранить кортик может отставной сотрудник, имеющий звание морского офицера или мичмана. При этом у него не должно быть медицинских противопоказаний к хранению и ношению оружия.

Чтобы оставить кортик у себя, отставной сотрудник должен подать рапорт в орган службы о передаче ему этого оружия на пожизненное хранение и ношение с военной формой. После этого кортик передадут заявителю и спишут с учета в ФСБ. Затем обладатель кортика должен зарегистрировать оружие в территориальном органе Росгвардии по месту жительства.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики. Тогда главе государства пожаловались, что, несмотря на официальное разрешение, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами.