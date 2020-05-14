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Путин заявил о необходимости разработок для лечения тяжелых заболеваний

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России необходимо вести генетические разработки, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии генетических технологий, его слова передает пресс-служба Кремля.

«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», — отметил глава государства.

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По его словам, генетические технологии открывают большие возможности в самых разных областях, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике. По значению для страны Путин сравнил программу развития генетических технологий с атомным и космическим проектами ХХ века.

Президент отметил, что сейчас генетические исследования помогают в создании тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса.

В марте российские ученые расшифровали геном коронавируса. Тогда говорилось, что это должно помочь в создании вакцины против COVID-19 и изучить эволюцию вызывающего заболевание коронавируса. В России такую вакцину центр «Вектор» планирует зарегистрировать в сентябре.

Теги: Владимир Путин, лекарства, генетика
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