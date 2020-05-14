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Пандемия коронавируса ,  
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Путин увидел возможности для проектов из-за изменения ситуации с COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Меняющаяся эпидемиологическая ситуация в России дает возможность сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, работа по борьбе с эпидемией коронавируса и по подготовке неотложных мер поддержки экономики и граждан будет продолжаться. Однако ситуация меняется, отметил президент.

«Сейчас, на этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — заявил Путин, добавив, что это также касается масштабных долгосрочных проектов, в которых нужно «быстро набрать темп».

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<p>Владимир Путин</p>

Глава государства сообщил, что к подобным проектам относится развитие в России генетических технологий. Он напомнил, что к реализации соответствующей программы приступили в апреле 2019 года.

Ранее в мае Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, введенных в конце марта для предотвращения распространения коронавируса. Он оставил за главами регионов право приостанавливать и ограничивать работу предприятий, в которых невозможно соблюдать все санитарные правила. Однако сотрудники должны получать зарплату. Режим повышенной безопасности сохранили для граждан старше 65 лет.

Помимо этого с 1 июня власти планируют запустить программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных некоммерческих организаций. Им будут выдавать субсидируемые государством кредиты под 2%. Займы будут рассчитываться исходя из одного МРОТ на сотрудника на шесть месяцев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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