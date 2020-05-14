Путин увидел возможности для проектов из-за изменения ситуации с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Меняющаяся эпидемиологическая ситуация в России дает возможность сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, работа по борьбе с эпидемией коронавируса и по подготовке неотложных мер поддержки экономики и граждан будет продолжаться. Однако ситуация меняется, отметил президент.

«Сейчас, на этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — заявил Путин, добавив, что это также касается масштабных долгосрочных проектов, в которых нужно «быстро набрать темп».

Глава государства сообщил, что к подобным проектам относится развитие в России генетических технологий. Он напомнил, что к реализации соответствующей программы приступили в апреле 2019 года.