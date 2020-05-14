Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Андрей Бурлаков (Фото: pnzreg.ru)

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В доме министра идет обыск. УФСБ уточнило, что Бурлаков является одним из подозреваемых по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.

Утром 14 мая в министерстве сельского хозяйства Пензенской области прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ производили выемку документов. «РИА Новости» также со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что обыски проходили и по месту жительства министра Андрея Бурлакова.

Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года. Он работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона с 1999-го.