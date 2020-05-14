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Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Андрей Бурлаков
Андрей Бурлаков (Фото: pnzreg.ru)

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В доме министра идет обыск. УФСБ уточнило, что Бурлаков является одним из подозреваемых по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.

ФСБ провела обыски в здании правительства Пензенской области
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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Утром 14 мая в министерстве сельского хозяйства Пензенской области прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ производили выемку документов. «РИА Новости» также со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что обыски проходили и по месту жительства министра Андрея Бурлакова.

Бурлаков занимает пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года. Он работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона с 1999-го.

В январе прокуратура Башкирии сообщила о раскрытии мошенничества с бюджетными средствами в Илишевском районе. По версии следствия, Минсельхоз республики выдал местному сельхозпредприятию ООО «Агидель» свыше 670 тыс. руб. для возмещения части затрат на покупку отечественной сельхозтехники. Компания нарушила условия предоставления бюджетных средств.

Теги: Пензенская область, ФСБ
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