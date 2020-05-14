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ФСБ провела обыски в здании правительства Пензенской области

Спецслужбу заинтересовал министр сельского хозяйства региона
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Сотрудники ФСБ утром 14 мая проводили следственные действия в здании правительства Пензенской области. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, они производили обыски и выемку документов в рамках уголовного дела.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству уточнили, что обыски проводились в министерстве сельского хозяйства Пензенской области. «Идут следственные действия в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, хищении бюджетных средств», — заявили там.

«РИА Новости» также со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что обыски проходили по месту жительства министра Андрея Бурлакова. Собеседник агентства заявил, что в самом министерстве обысков не было.

В пресс-службе правительства Пензенской области на звонки РБК не ответили.

Издание PenzaNews со ссылкой на представителей ФСБ сообщило, что обыски проходили не только у министра сельского хозяйства области (одновременно являющегося заместителем главы регионального правительства), но и еще по нескольким адресам.

Бурлаков возглавляет министерство сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года; до этого занимал в нем разные должности, в частности возглавлял отдел маркетинга, был начальником отдела кадровой политики, начальником управления экономики и инвестиций.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Артем Афонский
Теги: ФСБ России, Пензенская область
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