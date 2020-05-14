Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в метро Москвы

Нурлан Муратов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, которого ранее осудили за убийство полицейского в московском метро, смягчили приговор, сократив срок наказания на полгода. Об этом РБК сообщила советник председателя первого апелляционного суда Москвы Любовь Буданова.

Судебная коллегия переквалифицировала действия нападавшего со ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) на ст. 105 УК (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осенью 2018 года Муратова остановил на станции «Курская» 23-летний полицейский Андрей Райский, который заподозрил, что мужчина был пьян. Сотрудник МВД повел задержанного в отделение, по дороге они зашли в служебный туалет, где Муратов отобрал табельный пистолет Райского, застрелил полицейского и сбежал. На следующий день после убийства полиция задержала преступника на станции «Павелецкая».

В феврале Мосгосурд приговорил Муратова к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 500 тыс. руб. компенсации родственникам погибшего.