Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
Зеленский уволил главу своего офиса Политика, 12:44 РСПП оценил потери операторов от бесплатного доступа к сайтам в ₽150 млрд Технологии и медиа, 12:34 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 12:27 Убийцу полицейского на станции метро в Москве приговорили к 18 годам Общество, 12:13 СМИ назвали сроки окончания программ льготного автокредитования Общество, 12:08 Тиньков отреагировал на инфрмацию о контракте своего банка с РПЛ Спорт, 12:02 Путин встретится с рабочей группой по изменению Конституции Политика, 11:58 Биржа Poloniex отменила часть сделок пользователей Крипто, 11:56 Какой бизнес выиграет от распространения коронавируса Pro, 11:50 Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Политика, 11:50 Отец сообщил детали обвинения Зиминой в госизмене из-за фото на свадьбе Общество, 11:40 Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по телерейтингам в США Бизнес, 11:35 В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками Общество, 11:34 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля Общество, 11:13
Общество ,  
0 

Убийцу полицейского на станции метро в Москве приговорили к 18 годам

Нурлан Муратов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Мосгорсуд вынес приговор Нурлану Муратову, убившему полицейского на станции метро Курская в Москве в 2018 году. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Убийство произошло 3 сентября 2018 года. Муратова остановил полицейский Андрей Райский, которому показалось, что тот был пьян. Он повел Муратова в отделение, но по пути они зашли в служебный туалет. Как установило следствие, там Муратов выхватил у полицейского пистолет и застрелил его, сбежав с места преступления.

5 февраля коллегия присяжных признала Муратова виновным в преступлении. 

Сам Муратов свою вину в убийстве не признавал. По его словам, он услышал стрельбу, когда находился в туалете. «Я вышел [из туалета], там комната, женщина там была. Я сказал, там стрельба, скорую вызывайте. Потом я ушел на метро», — говорил Муратов на допросе.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: полицейский, убийство, приговор
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter