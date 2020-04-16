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В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу

Грузовик упал в Большую Неву в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале местного ГУ МЧС. ДТП произошло в районе дома 31 по Выборгской набережной в 5:55.

«Прибывшим спасателям удалось зацепить прицеп у дома 41, тягач с водителем затонул», — добавили в главке.

Позднее тело погибшего водителя извлекли из кабины. На вид мужчине около 40 лет. Спасатели начали работы по подъему полуприцепа краном, по установке поддонов под тягач.

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. Водитель погиб на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заключили в управлении.

В феврале в Санкт-Петербурге мужчина столкнул в реку Фонтанку  женщину, попытался ее спасти и утонул. Женщина выжила, спасатели передали ее сотрудникам скорой помощи.

Теги: Санкт-Петербург, Нева, грузовик, падение, ДТП, новости РБК
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