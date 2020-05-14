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Общество ,  
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В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

В Индии восемь человек погибли и больше 54 пострадали в результате ночного столкновения грузовика, который перевозил людей, с пустым скоростным автобусом. Об этом сообщает региональный телеканал NDTV.

Авария произошла на объездной дороге города Гуна в административном центре индийского штата Мадхья-Прадеш. Как уточняет NDTV cо ссылкой на полицию, автобус сбил грузовик с рабочим около 3 часов утра (около 00:30 мск).

Грузовик направлялся из штата Махараштра в штат Уттар-Прадеш, он перевозил около 70 человек, большая часть которых возвращалась домой с работы в другом штате. Примерно 55–60 пассажиров получили ранения.

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Фото: @GuidoCalderonEC / Twitter

В скоростном автобусе находились только водитель и уборщик.

NDTV отмечает, что за последнее время в Индии выросло число несчастных случаев с участием рабочих, которые возвращаются домой из других районов страны.

Теги: Индия, автокатастрофа
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