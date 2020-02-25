В Перу 12 человек погибли после лобового столкновения двух автобусов

Автобус попал в аварию в районе Ла Хойя в Перу. В результате погибли 12 человек и 68 пострадали, сообщается в аккаунте в Twitter администрации департамента Арекипа.

Version Final пишет, что в ДТП участвовали два автобуса. Между ними произошло лобовое столкновение. Информацию подтверждает La Republica. Издание также опубликовало видео с места происшествия.

Видео с места аварии в Перу

Пострадавших госпитализировали в три больницы. По данным властей, десять человек скончались на месте аварии, а еще двое умерли в медучреждениях.

В начале октября 2019 года в Перу с высоты 100 м сорвался автобус. ДТП произошло в провинции Киспиканчи. В результате погибли не менее 23 человек и еще 30 пострадали.