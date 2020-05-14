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Пандемия коронавируса ,  
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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края. Об этом сообщил в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, самоубийство произошло 13 мая.

«Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Держу эту ситуацию на личном контроле. И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом», — написал Владимиров.

Губернатор добавил, что следователи занимаются расследованием инцидента. Кроме того, в лечебном учреждении будет проведена служебная проверка.

Число умерших в России от COVID-19 превысило 2,2 тыс. человек
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первая пациентка от коронавируса на Ставрополье умерла в начале апреля. Ей было 53 года, и помимо коронавируса она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Ставропольском крае выявлено 1176 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 280 человек. Умер 21 человек. Всего в России зарегистрировали более 242,2 тыс. заболеваний коронавирусом. Умерли 2212 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Ставропольский край, коронавирус, суицид
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