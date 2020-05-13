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«Севергрупп» Мордашова запустила медиа о здоровье

Северсталь RU000A1008W7 ₽1 098,13 -0,04% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

«Севергрупп медицина» (входит в «Севергрупп» российского миллиардера Алексея Мордашова) запускает новое медиа «Купрум», темой которого будут здоровье и качество жизни. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Проект объединил издание о медицине «Только спросить», подкаст о здоровом образе жизни «Без шапки» и блог «Качество жизни», пояснили в компании. Целью «Купрума» является создание площадки, на которой будут доступны научные ответы на вопросы о здоровье, справочная информация, а также мнения врачей и ученых, пояснили в компании.

Материалы для проекта будут основываться на последних научных исследованиях о здоровье, их будет готовить собственная медицинская редакция «Севергрупп Медицины», говорится в сообщении.

Сейчас «Купрум» публикуется в собственных соцсетях, но вскоре компания планирует запустить веб-версию издания.

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Алексей Мордашов

В январе текущего года Мордашов говорил, что «Севергрупп» инвестирует в ориентированные на потребителя сектора экономики, в том числе в сферы образования, медицины и путешествий. В компании рассматривают создание «экосистемы на основе этих активов по типу Amazon», отмечал Мордашов.

Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО «Северсталь». Он занимает четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes.

Теги: медицина, здоровье, Алексей Мордашов, «Севергрупп»
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