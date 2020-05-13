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Власти Украины запретили выезд в Белоруссию по внутренним паспортам

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Правительство Украины запретило своим гражданам выезжать на территорию Белоруссии по внутренним паспортам. Такое решение было принято на заседании кабмина, сообщает «Украинская правда». 

Мера вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать только в отношении выезда с Украины. Попасть на территорию Украины из Белоруссии граждане страны смогут по внутренним паспортам и после 1 сентября.

В правительстве отметили, что мера необходима из-за низкого уровня защиты внутренних паспортов Украины, что приводит к росту случаев подделки документов. Кроме того, при пересечении границы с использованием внутреннего паспорта системы пограничного контроля не могут автоматически считывать с них информацию, указали в правительстве.

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Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

С 1 марта текущего года власти Украины также запретили жителям страны выезжать по внутренним паспортам в Россию. Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт.

Информация с документа будет считываться специальными приборами, что сократит время прохождения погранконтроля, говорил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При въезде на Украину с территории России жителям страны будет достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении, отмечал он.

Теги: Украина, Белоруссия, паспорт
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