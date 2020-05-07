В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Приморском крае от коронавирусной инфекции вылечилась 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Всего за сутки в Приморье врачи выписали 31 пациента, переболевшего COVID-19, говорится в сообщении.

«Среди тех, кто справился с болезнью, — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — указали в оперативном штабе.

По данным регионального оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе по состоянию на 7 мая составляет 727 человек, причем 50 из заболевших находятся в тяжелом состоянии. Вылечились от инфекции 130 человек, или 18% от заболевших COVID-19, указывает оперативный штаб.