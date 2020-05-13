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Прокуратура проверит информацию об оскорблении детей в приюте Уфы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Прокуратура Башкирии начала проверку после появления в интернете видео, на котором зафиксированы оскорбления детей в социальном приюте Уфы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«На основании видеоролика, размещенного в социальных сетях, прокуратура республики проводит проверку в приюте для детей и подростков г. Уфа», — говорится в сообщении.

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По итогам проверки прокуратура оценит действия специалиста по социальной работе, которая записала оскорбляющий детей видеоролик, а также должностных лиц приюта, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания. Кроме того, прокуратура Калининского района Уфы направила материалы в полицию для проверки по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщает региональный портал UfaTime.ru, молодая воспитательница детского приюта выложила в социальные сети видео и фотографии, на которых она оскорбляет и провоцирует воспитанников учреждения. Издание уточняет со ссылкой на данные приюта, что автор видео начала в нем работу в 2020 году, в качестве специалиста по социальной работе.

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова заявила «РИА Новостям», что детей, которых унижала сотрудница, проверяют психологи. По ее словам, при первом обследовании специалисты не выявили видимых изменений в психике подростков. Скоробогатова также уточнила, что рабочая группа аппарата обмудсмена организовала свою проверку.

Скоробогатова отметила, что снявшая видео сотрудница имела минимальный контакт с детьми, в ее обязанности входила подготовка документации.

Теги: Прокуратура, Уфа, детский приют
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