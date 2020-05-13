Прокуратура проверит информацию об оскорблении детей в приюте Уфы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Прокуратура Башкирии начала проверку после появления в интернете видео, на котором зафиксированы оскорбления детей в социальном приюте Уфы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«На основании видеоролика, размещенного в социальных сетях, прокуратура республики проводит проверку в приюте для детей и подростков г. Уфа», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура оценит действия специалиста по социальной работе, которая записала оскорбляющий детей видеоролик, а также должностных лиц приюта, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания. Кроме того, прокуратура Калининского района Уфы направила материалы в полицию для проверки по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщает региональный портал UfaTime.ru, молодая воспитательница детского приюта выложила в социальные сети видео и фотографии, на которых она оскорбляет и провоцирует воспитанников учреждения. Издание уточняет со ссылкой на данные приюта, что автор видео начала в нем работу в 2020 году, в качестве специалиста по социальной работе.