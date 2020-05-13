Миллиардер Герман Хан ответил на сообщение о его заражении коронавирусом

Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан опроверг информацию о своем заражении коронавирусом. Об этом бизнесмен сообщил РБК.

«Нет», — сказал Хан, отвечая на вопрос, правда ли у него выявлен коронавирус.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Герман Хан сдал анализы на коронавирусную инфекцию, и 9 мая бизнесмену диагностировали COVID-19.

Герману Хану 58 лет. По данным Forbes, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $8,5 млрд.