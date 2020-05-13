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Миллиардер Герман Хан ответил на сообщение о его заражении коронавирусом

Герман Хан
Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан опроверг информацию о своем заражении коронавирусом. Об этом бизнесмен сообщил РБК.

«Нет», — сказал Хан, отвечая на вопрос, правда ли у него выявлен коронавирус.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Герман Хан сдал анализы на коронавирусную инфекцию, и 9 мая бизнесмену диагностировали COVID-19.

Герману Хану 58 лет. По данным Forbes, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $8,5 млрд.

Герман Хан — РБК: «Мы готовы продать все в любой момент»
Бизнес
Герман Хан

За последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировали 242 271 случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Герман Хан, «Альфа-Групп», новости РБК
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