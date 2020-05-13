На бывшей птицефабрике в Новой Москве произошел пожар

Фото: МЧС России

В производственном здании в Новой Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Здание расположено в поселении Филимонковское, д. 22. «Это территория бывшей птицефабрики», — сказал представитель главка.

Здание фабрики многоэтажное, огонь обнаружили на первом и втором этажах, добавил представитель пресс-службы. По его словам, сейчас пожар локализован. Площадь возгорания уточняется.

«Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, люди покинули помещение до приезда пожарных», — добавили в пресс-службе.

В начале мая крупный пожар произошел на фабрике нетканых материалов в Ленинградской области. Огонь удалось локализовать на площади 1100 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.