Общество , 13 мая, 11:25
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На бывшей птицефабрике в Новой Москве произошел пожар
В производственном здании в Новой Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Здание расположено в поселении Филимонковское, д. 22. «Это территория бывшей птицефабрики», — сказал представитель главка.
Здание фабрики многоэтажное, огонь обнаружили на первом и втором этажах, добавил представитель пресс-службы. По его словам, сейчас пожар локализован. Площадь возгорания уточняется.
«Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, люди покинули помещение до приезда пожарных», — добавили в пресс-службе.
В начале мая крупный пожар произошел на фабрике нетканых материалов в Ленинградской области. Огонь удалось локализовать на площади 1100 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.