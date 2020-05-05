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Общество ,  
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На фабрике в Ленинградской области произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел вечером 4 мая в Гатчинском районе Ленинградской области на фабрике нетканых материалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Информация о возгорании в городе Коммунар поступила в 23:30. Спустя час огонь удалось локализовать на площади 1100 кв. м. В 00:52 5 мая пожар был ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал. В тушении были задействованы расчеты из пожарных частей региона и Санкт-Петербурга, в общей сложности 20 человек и пять единиц техники.

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода турбинных лопаток
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Фото: МЧС России

По данным ТАСС, очаг пожара находился в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв м. Огонь перекинулся на соседний ангар. Тушение осложнялось обрушением кровли строения.

Днем 4 мая в Санкт-Петербурге произошел пожар в металло-прокатном цеху частного предприятия, расположенного на территории ОАО «Завод турбинных лопаток».

В 11:43 там загорелась технологическая установка. Площадь пожара составила 40 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: пожар, Ленинградская область
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