На фабрике в Ленинградской области произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел вечером 4 мая в Гатчинском районе Ленинградской области на фабрике нетканых материалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Информация о возгорании в городе Коммунар поступила в 23:30. Спустя час огонь удалось локализовать на площади 1100 кв. м. В 00:52 5 мая пожар был ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал. В тушении были задействованы расчеты из пожарных частей региона и Санкт-Петербурга, в общей сложности 20 человек и пять единиц техники.

По данным ТАСС, очаг пожара находился в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв м. Огонь перекинулся на соседний ангар. Тушение осложнялось обрушением кровли строения.