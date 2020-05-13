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В России провели почти 6 млн тестов на коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России провели почти 6 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. Точное число выполненных исследований — 5 982 558.

Из них за последние сутки было выполнено 177,1 тыс. тестов, уточняет федеральный оперативный штаб в Telegram.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 259 295 человек. Всего за время эпидемии коронавируса в России под наблюдением находились 944 811 человек.

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Ранее специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев указал, что несоблюдение правил подготовки к процедуре взятия биологического материала и ее неправильное проведение могут «обмануть» тест на коронавирус и привести к недостоверным результатам. Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина добавила, что на итоговый результат может повлиять несоблюдение правил транспортировки взятого образца.

В России с начала распространения коронавируса выявили 232 243 заболевших. Из них 43 512 пациентов выздоровели, 2116 зараженных умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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