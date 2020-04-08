Три человека пострадали при обрушении перекрытий здания в Кемерово

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Три человека получили травмы при обрушении межэтажного перекрытия в строящемся здании в Кемерово, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших госпитализировали.

Пресс-секретарь Центра медицины катастроф области Антон Дужик уточнил, что обрушение произошло в строящемся производственном здании на 1-й Заводской улице.

«Пострадали трое мужчин 32, 35 и 37 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает», — добавил он.

По данным прокуратуры Кемеровской области, обрушение перекрытий произошло на территории ООО «Химпром». Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства по безопасности при проведении строительных работ.

В ночь на 8 апреля в селе Филинское Вачского района Нижегородской области при взрыве газа частично обрушился дом. В результате один человек погиб на месте, еще один позднее скончался в больнице.