Новости без коронавируса , 05 мая, 22:26
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В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
Высотное здание оказалось охвачено огнем. Власти говорят о девяти пострадавших, но затрудняются сказать, сколько всего людей было в квартирах
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Шарджа загорелся небоскреб, сообщает Khaleej Times. В своем аккаунте в Twitter издание также опубликовало видео с места происшествия.
Gulf News со ссылкой на местную полицию пишет, что жителей близлежащих зданий эвакуировали. Издание изначально утверждало, что в небоскребе 45 этажей, включая парковку, однако затем уточнило, что речь идет о 48-этажном здании.
Там указали, что речь идет о башне Abbco высотой 190 м, большая часть которой отдана под жилые помещения.