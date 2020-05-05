В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

Высотное здание оказалось охвачено огнем. Власти говорят о девяти пострадавших, но затрудняются сказать, сколько всего людей было в квартирах

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Шарджа загорелся небоскреб, сообщает Khaleej Times. В своем аккаунте в Twitter издание также опубликовало видео с места происшествия.

Gulf News со ссылкой на местную полицию пишет, что жителей близлежащих зданий эвакуировали. Издание изначально утверждало, что в небоскребе 45 этажей, включая парковку, однако затем уточнило, что речь идет о 48-этажном здании.

Там указали, что речь идет о башне Abbco высотой 190 м, большая часть которой отдана под жилые помещения.