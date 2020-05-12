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Мурманские чиновники получили выговор за рыбалку во время самоизоляции

Екатерина Жигалова
Екатерина Жигалова (Фото: kublova / VK)

Два чиновника из закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск получили выговор из-за рыбалки во время действия режима самоизоляции. Об этом РБК сообщила министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.

«Выговоры объявлены Бекареву и Жигаловой. Прокуратура проводит проверку», — сказала она. Кондаурова уточнила, что глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров сделал выговор чиновникам за то, что они не соблюдали социальную дистанцию и у них не было средств индивидуальной защиты.

«Что касается дополнительных санкций — прокуратура после разбора ситуации вынесет свою правовую оценку», — добавила Кондаурова.

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Екатерина Жигалова
В начале мая в сообществе во «ВКонтакте» появились фотографии с участием помощницы главы Александровска Екатерины Жигаловой и начальника местного Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александра Бекарева. Снимки вызвали возмущение некоторых пользователей. В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.

Глава Александровска Семен Кауров сообщил РБК, что Жигалова и ее коллеги по распоряжению руководства занимались проверкой документов у экипажа маломерных судов. По его словам, по пути чиновники «смогли еще и рыбы поймать». Он добавил, что в отношении чиновников проводится проверка. «Я пока не вижу нарушений, кроме того, что они были не в масках. Но на сегодняшний день у нас нет инфицированных граждан», — говорил Кауров.

Теги: Мурманская область, карантин, чиновники, новости РБК
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