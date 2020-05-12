Миллиардера Дмитрия Босова похоронили на Троекуровском кладбище

Дмитрий Босов (Фото: Alltech Group / Global Look Press)

Российского миллиардера Дмитрия Босова, покончившего с собой, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил РБК представитель группы «Сибантрацит».

«Он был человеком, окружавшим заботой своих близких, всегда помогал друзьям в трудный момент. И когда в стране началась эпидемия, поставившая под угрозу здоровье и жизни наших сограждан, первым бросился на помощь», — рассказала жена бизнесмена Катерина Босов, ее слова приводятся на сайте фонда «День Первый».

По ее словам, идея создания фонда принадлежала Босову. Этот фонд первым в России организовал регулярные поставки медицинских средств индивидуальной защиты для врачей в более чем 50 больниц, сказала она. Босов поблагодарила всех за сочувствие и поддержку, а также заявила, что продолжит начатое дело.

О самоубийстве Босова стало известно 6 мая. 52-летний бизнесмен покончил с собой в своем доме в подмосковном селе Усово. Следователи сообщили, что рядом с телом Босова был обнаружен пистолет Glock 19.