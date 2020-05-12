Мужчина в Москве сбил полицейского на украденной машине

Фото: СК РФ

В Москве мужчина совершил наезд на сотрудника полиции, прибывшего на вызов о разбойном нападении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный при попытке скрыться с места происшествия на автомобиле Ford Tranzit совершил наезд на находившегося на службе полицейского», — заявили там.

Полицейский приехал на сообщение о разбойном нападении, произошедшем по адресу ул. Бауманская, д. 38, стр. 2. Во время задержания пытавшегося скрыться мужчины правоохранитель несколько раз выстрелил из табельного оружия: один раз в воздух и два раза — в сторону автомобиля. В пресс-службе пояснили, что от выстрелов никто не пострадал.

«В ходе дальнейшего преследования автомашина была остановлена, а водитель задержан и доставлен в ОМВД для разбирательства, им оказался мужчина 1989 года рождения», — добавили в пресс-службе МВД. После произошедшего сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение, на данный момент он вернулся к выполнению своих полномочий.

По информации столичного следственного управления, наехавший на полицейских мужчина до этого напал на водителя Ford Tranzit, которому нанес удар в область плеча и похитил автомобиль. «Подозреваемый был замечен сотрудниками полиции. Представители власти попытались пресечь его противоправную деятельность, однако тот совершил наезд на одного из сотрудников полиции», — сообщается на сайте ГСУ СК.