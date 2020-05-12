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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве 12 мая ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 16-21 м/с, сообщает столичный главк МЧС.

В связи с прогнозируемой грозой ГУ МЧС рекомендовало соблюдать скоростной режим и дистанцию при вождении автомобиля. В ведомстве отметили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

В ГУ МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

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Из-за сильного ветра в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобиль.

В минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о дождях и грозах на неделе. По его словам, 12 мая воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, что является температурной нормой июля. В этот день, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются дожди, ветер и грозы.

Вечером резко похолодает. В ночь на 13 мая в Москве ожидается от 3 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется примерно до 10 градусов.

Теги: ГУ МЧС Москвы, Москва, погода
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