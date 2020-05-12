МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве 12 мая ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 16-21 м/с, сообщает столичный главк МЧС.

В связи с прогнозируемой грозой ГУ МЧС рекомендовало соблюдать скоростной режим и дистанцию при вождении автомобиля. В ведомстве отметили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

В ГУ МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Из-за сильного ветра в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобиль.