МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве 12 мая ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 16-21 м/с, сообщает столичный главк МЧС.
В связи с прогнозируемой грозой ГУ МЧС рекомендовало соблюдать скоростной режим и дистанцию при вождении автомобиля. В ведомстве отметили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
В ГУ МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
Из-за сильного ветра в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобиль.