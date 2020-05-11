В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Стремительное похолодание в европейской части России ожидается во вторник, 12 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник европейская часть России будет находиться в восточной периферии.

«Очень теплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник до 25 градусов в центре европейской России», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что «ложбина низкого давления» будет перемещаться к Уралу. К вечеру вторника температура понизится более, чем на 10 градусов, отметил синоптик.

«До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.

По прогнозу синоптика, прогнозируется усиление ветра, а также возникнут условия для грозы. Ночью температура опустится до 6-8 градусов, а днем прогнозируется 10-13 градусов.

При этом в азиатской части страны сохранится жаркая погода, отметил глава Гидрометцентра. Устойчиво теплая до 26-28 градусов сохранится на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, Красноярского края, а также в Республиках Тыва и Хакасия. В Омской области в ближайшие пять дней может установиться температура до 26-28 градусов тепла.

«Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10-12 градусов», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, такая сложившаяся на азиатской территории страны ситуация обусловлена антициклоном. Вильфанд также предупредил, что в лесах на юге Красноярского края, на Западной Сибири и в Забайкальском крае сохраняется высокая пожарная опасность.