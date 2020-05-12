В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональному правительству учредить медаль за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Медаль будет приравнена к государственным наградам. Ее будут вручать медикам, которые работают в очагах коронавируса и инфекционных стационарах, где лечат зараженных COVID-19. Глава региона поручил в течение десяти рабочих дней выделить критерии отбора претендентов на награду.

Дизайн медали и ее название выберут жители региона с помощью голосования на сайте «Гордость Бурятии». Разработчики лучших дизайнов получат денежные призы, сообщается на сайте республиканского правительства.

Цыденов отметил, что медики работают в условиях колоссальных нагрузок и находятся в зоне высокого риска заражения. «Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», — сказал он.