Кремлевский диетолог назвала полезные во время эпидемии продукты

Во время распространения коронавируса иммунитету и здоровью могут помочь квашеная капуста, чайный гриб и печень тески. Об этом «РИА Новости» сообщила врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами», — сказала она.

Шарошкина отметила, что к ферментированным продуктам также относятся чайный гриб и простокваша. По ее словам, полезными свойствами обладает и печень трески, которая содержит кислоты, медь и витамины A и D. Врач заявила, что этот продукт россияне обычно едят по праздникам, однако его свойства «достойны, чтобы есть почаще».

Она рассказала, что каждый день необходимо употреблять зелень, например, петрушку, лук и укроп. Шарошкина посоветовала тщательно мыть овощи и фрукты, а зелень замачивать в воде в течение 15 минут перед употреблением.