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Кремлевский диетолог назвала полезные во время эпидемии продукты

Во время распространения коронавируса иммунитету и здоровью могут помочь квашеная капуста, чайный гриб и печень тески. Об этом «РИА Новости» сообщила врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами», — сказала она.

Шарошкина отметила, что к ферментированным продуктам также относятся чайный гриб и простокваша. По ее словам, полезными свойствами обладает и печень трески, которая содержит кислоты, медь и витамины A и D. Врач заявила, что этот продукт россияне обычно едят по праздникам, однако его свойства «достойны, чтобы есть почаще».

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Фото: Gourmet-Vision / Global Look Press

Она рассказала, что каждый день необходимо употреблять зелень, например, петрушку, лук и укроп. Шарошкина посоветовала тщательно мыть овощи и фрукты, а зелень замачивать в воде в течение 15 минут перед употреблением.

В середине апреля ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи назвали продукты, которые лучше всего употреблять во время самоизоляции.

Они посоветовали на завтрак есть кашу, омлеты, творожную запеканку, сырники, вареные яйца, свежие фрукты и овощи. Эксперты отметили, что в обед помимо первого горячего блюда стоит употреблять блюда из рыбы, птицы и мяса с гарниром. Ужинать ученые рекомендовали блюдами из мяса, птицы и рыбы с крупяным или овощным гарниром, а перед сном выпить кефир или съесть йогурт.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: врач, продукты, коронавирус
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