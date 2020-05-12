В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам

В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Помимо этого возобновят работу библиотеки и театры. Область разделена на три зоны в соответствии с обстановкой по коронавирусу — красную, желтую и зеленую, условия работы будут различаться в каждой из них. В первую группу входят Всеволожский, Тосненский, Гатчинский, Кировский и Выборгский районы. Во вторую — Бокситогорский, Ломоносовский, Кингисеппский, Тихвинский, Волосовский, Приозерский и Киришский районы.

В зеленую зону включили Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Сланцевский, Подпорожский районы и Сосновый Бор.

В музеях, расположенных в красной зоне, экскурсии можно будет проводить на открытом воздухе, и число посетителей не должно превышать пяти человек. В желтой зоне экскурсии на улице могут посещать до семи человек, а в помещениях — до пяти. В зеленой зоне экскурсии на открытом воздухе разрешили проводить без ограничений по численности, а в помещении может находиться до девяти человек. Обязательным условием для всех районов является ношение защитных масок как посетителями, так и сотрудниками.