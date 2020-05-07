В Татарстане выявили рост запросов на посещение кладбищ после запрета

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В Татарстане выдали более 8 тыс. пропусков для визитов на кладбища, число запросов на посещение увеличилось почти в семь раз после того, как кладбища разрешили посещать без участия в похоронах. Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи республики.

Изменения в систему выдачи цифровых пропусков внесли с 6 мая. Цель 4 в системе пропусков, которая была записана как «Участие в похоронах», изменили на «Посещение кладбищ».

За день до внесения изменений жители Татарстана запросили 1,2 тыс. пропусков по цели 4, сообщили в министерстве. «Таким образом, количество выданных пропусков по данной цели за день увеличилось почти в семь раз», — говорится в сообщении.

Как пишет «РБК Казань», пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова сообщила, что власти подготовят план по постепенному выходу из режима самоизоляции.