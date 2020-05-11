Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, Минздрав и Роспотребнадзор должны продолжить мониторинг распространения COVID-19 с учетом динамики численности диагностированных, инфицированных лиц и госпитализированных с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По результатам мониторинга следует скорректировать плановые задания субъектам в части развертывания дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом и обеспечения своевременной готовности медицинских организаций.

Президент поручил скорректировать меры до 15 мая, назначив ответственными министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Роспотребнадзора Анну Попову.