Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 15

Число пострадавших в результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в частное домовладение в поселке Приэтокский Ставропольского края, увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации городского округа.

«Все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в основном, все пострадавшие получили ранения нижних конечностей.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Инцидент произошел10 мая. По данным ТАСС, мужчина бросил гранату в компанию из 18 человек, которая под навесом частного дома отмечала день рождения хозяйки дома.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, к настоящему времени подозреваемый задержан, он находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт.

Сейчас территорию домовладения оцепила полиция. Выясняются причины произошедшего.