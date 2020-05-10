Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения при эпидемии

Журналист Ксения Собчак и юрист Фонда борьбы с коррупции Любовь Соболь вечером 10 мая провели видеодебаты. Их запись доступна на YoTube-канале Собчак.

Поводом для дебатов стала программа Фонда борьбы с коррупцией под названием «5 шагов», которая предполагает пять мер помощи населению на период распространения коронавируса в России и введенных в связи с этим ограничений.

Среди предлагаемых ФБК мер — выплаты по 20 тыс. руб. каждому взрослому россиянину и по 10 тыс. каждому ребенку за апрель, а также по 10 тыс. руб. в мае; отмена платы за ЖКХ, выделение 2 трлн руб. на прямые выплаты малому и среднему бизнесу; отмена всех налогов, кроме НДФЛ, для малого бизнеса на год.

Модератором дебатов выступила ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. После вступительного слова и ответов на вопросы модератора, Собчак и Соболь задавали вопросы друг другую. На ответ давалось не более трех минут. После этого оппоненты выступили с заключительным словом.