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Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения при эпидемии

Журналист Ксения Собчак и юрист Фонда борьбы с коррупции Любовь Соболь вечером 10 мая провели видеодебаты. Их запись доступна на YoTube-канале Собчак.

Поводом для дебатов стала программа Фонда борьбы с коррупцией под названием «5 шагов», которая предполагает пять мер помощи населению на период распространения коронавируса в России и введенных в связи с этим ограничений.

Среди предлагаемых ФБК мер — выплаты по 20 тыс. руб. каждому взрослому россиянину и по 10 тыс. каждому ребенку за апрель, а также по 10 тыс. руб. в мае; отмена платы за ЖКХ, выделение 2 трлн руб. на прямые выплаты малому и среднему бизнесу; отмена всех налогов, кроме НДФЛ, для малого бизнеса на год.

Модератором дебатов выступила ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. После вступительного слова и ответов на вопросы модератора, Собчак и Соболь задавали вопросы друг другую. На ответ давалось не более трех минут. После этого оппоненты выступили с заключительным словом.

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Ксения Собчак

Основной темой дискуссии стала адресная помощь населению, против которой Собчак выступила ранее в эфире «Эха Москвы». По ее мнению, подобная мера неэффективна, поскольку «эти деньги сгорят, как в огне» и «люди их проедят».

Во время дебатов Собчак назвала подобные предложения популизмом и предложила отменить на год налоги, помочь выплатить зарплаты находящимся в простое компаниям, объявить весомые льготы на кредиты. При этом она отметила, что не проводила экономических расчетов и не заявляла конкретной антикризисной программы.

Соболь, в свою очередь, настаивала на том, что адресную помощь нужно оказывать всем, независимо от статуса. Она апеллировала к тому, что многие россияне получают «серые зарплаты», а малый бизнес уходит в тень. Также она подчеркнула, что в ФБК производили расчеты, в соответствии с которым в государственном Фонде национального благосостояния хватит средств на прямые выплаты гражданам.

Теги: Ксения Собчак, Любовь Соболь, дебаты
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