В Подмосковье электричка сбила двоих мужчин

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Московской области электропоезд сбил двоих мужчин, один из которых в результате погиб. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги в 16:56 10 мая. По предварительной информации, мужчины шли вдоль путей, проигнорировав меры предосторожности.

В итоге мужчин сбила электричка сообщением Голицыно — Дубна. Один из них был доставлен в медицинское учреждение. Второй погиб от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В начале декабря 2019 года на станции МЦД «Лобня» в Подмосковье электропоезд из Кубинки сбил женщину 1941 года рождения, которая в итоге умерла.